櫃買中心19日表示，為配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業之籌資環境，櫃買中心於現行多層次資本市場架構下之興櫃股票市場增設「戰略新板」，協助創新業者進入資本市場籌資，並將於7月20日與證交所增設之「臺灣創新板」共同舉辦聯合開板典禮。

櫃買中心表示，本次聯合開板典禮邀請行政院長蘇貞昌蒞臨給予勉勵，並將由行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧，及櫃買中心董事長陳永誠與證交所董事長許璋瑤，共同進行揭牌儀式，象徵我國資本市場邁向新里程碑。

櫃買中心「戰略新板」與證交所「臺灣創新板」聯合開板典禮將於7月20日（星期二）上午10時舉行，基於防疫考量，開板典禮不開放媒體入場，採「共訊」方式辦理，並將於Youtube平台同步實況播出，相關Youtube影片連結將掛置於櫃買中心官網首頁，歡迎各界一齊觀看，共同見證此一資本市場的重要時刻。至於首檔登錄戰略新板股票為東研信超（股票代號：6840），則將於7月26日開始交易。