國防院及資策會發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」，以「激化情緒對立的口水戰」為題，指背後可能有中共認知作戰，引起網友譁然。名醫沈政男指出，這類研究其實沒什麼說服力，且有個重大問題值得一提的是，整篇報告沒有交叉比對，只在PTT境外帳號用了一個統計，發文內容用了第二個，發文頻率又用了第三個，但最後沒有統整起來，把這三個統計的交集找出來，看看到底有多少帳號同時符合這些所謂網軍的標準。

沈政男19日臉書發文表示，其實，這整篇「論文」談不上是正式的論文架構，就只是包裝得像是論文的大眾文章。沈政男指出，證據是：心理學上根本沒有什麼「睡眠者效應」，要柯粉在睡前一直告訴自己「小英做得很好」，第二天就不會對疫苗亂象大表不滿？把人的心理與行為想得太簡單了。

沈政男也分析，報告指稱網路上有一群人拼命發文、這些人發文都比別人更快速、也都是支持或打擊特定政治人物，而且，重點來了，發文時間以周一到周五、早上九點到五點最多，因此這些上班時間發文攻擊特定陣營的人就是網軍。他認為，這篇研究在這裡出現了重大問題：從發文頻率來看是如此，但貼文內容呢？有符合研究上半段所說的六大敘事策略，比如什麼「離間歐美日台」、「把人家講成綠共」云云嗎？

沈政男強調，整篇報告沒有交叉比對，只在PTT境外帳號用了一個統計，發文內容用了第二個，發文頻率又用了第三個，但最後沒有統整起來，把這三個統計的交集找出來，看看到底有多少帳號同時符合這些所謂網軍的標準，也顯示這類研究其實沒什麼說服力。

最後，沈政男坦言，顯然蔡政府是相信「中共派網軍製造假訊息、在台灣網站帶風向，試圖干擾台灣政局與洗腦台灣人民」這一套說法，若民進黨很多人相信，那就能看出這些人偏離科學治理有多遠了。