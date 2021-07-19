中央流行疫情指揮中心19日宣布，衛福部核准高端COVID-19疫苗專案製造，最快8月可以少量供應。台北市議員徐巧芯指出，蔡政府很愛面子，且非常重視其他國家的稱讚，而這次高端能這麼快獲得緊急授權，也是希望做面子給自己，以及不要因為疫苗問題在國際上丟臉，並企圖藉此獲得其他國家稱讚，再將外媒消息轉回台灣大內宣。

徐巧芯19日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文政府很愛面子，但這個面子不是來自民眾的評斷，是在國外和外國朋友交往時，人家覺得她是怎樣的一個人，因此雖然台灣有很多藥都沒有買，很多超前部署都還沒做，可是其他國家有需求的時候，蔡政府一定第一個衝過去，因為國外會看，她希望得到其他國家的稱讚，再回來出口轉內銷。

徐巧芯指出，只要有外媒說蔡英文、陳時中做的真好，國民黨有夠爛，他們絕對轉回來，並透過台灣的媒體大肆報導，「你看國外這樣說」，這種崇洋媚外的心態，也忽略了台灣民心的需求。

徐巧芯認為，高端過這麼快，也是因為蔡政府希望做個面子給自己，至於為何要講這個？因為台灣在疫苗上的各種國際排名大幅跌落，「這是不是又傷害到蔡英文的面子？其他國家的人會看到，原來蔡英文也沒這麼厲害」，這時候高端趕快過，開始去施打，提升疫苗覆蓋率，蔡政府才不管你打什麼疫苗，至少比例提升一點，面子上好看一點。

徐巧芯質疑蔡政府，有沒有考慮過，民眾想選擇的疫苗，比如莫德納、輝瑞有沒有進口足量，讓大家可以選擇想自己心裡想要的？最後沒得打疫苗的人只好去打高端，民眾真的會心滿意足，會給你肯定嗎？但蔡政府不管，「只要能夠出口轉內銷，有其他國家稱讚，再回來講說你看國際上都說民進黨做得多好，是你們民眾不識貨，只要這樣，是不是在台灣的大內宣就可以繼續進行？」