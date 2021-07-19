俄羅斯聯合飛機製造集團發佈其新款單引擎第5代戰機的影片，這款戰機預計將於7月20日在莫斯科2021國際航空航太展覽會開幕式上正式亮相。據稱它將使用最新的土星-30發動機與全新的推力向量控制系統，美國媒體認為，這種具備超機動能力單引擎戰機在中國製造的殲-10C上早就有了，隱形能力與發動機能力可能會比國際市場上的4代戰機都要強大得多。

據美國媒體《軍事觀察》網站報導說，俄羅斯推出新款單引擎隱形戰鬥機的預告片，號稱將於與美F-35等5代戰機競爭。這是蘇聯解體後的首款單引擎戰鬥機，採用蘇-57重型第 5代戰機的相關技術，但機身更輕，生產成本更低，維護費用更便宜。

《新浪軍事》引述其分析指出，這款新型單引擎戰機將使用的絕大多數下一代新技術都已經開發出來了，預計將能大幅降低該戰機研發成本。新款戰機將擁有先進的人工智慧技術（已整合至米格-35戰機上），以及一種全新的推力向量控制系統，讓它的戰能力上可以大幅超越過所有外國第4代戰機，並能在未來戰場和國際軍火市場上與美國的F-35等第5代戰機競爭。與F-35不同的是，俄羅斯新戰機將具備超機動性，而此前的殲-10C是唯一擁有超機動性的單引擎戰機。此外，俄羅斯新戰機還能在不使用加力燃燒室的情況下，持續進行超音速飛行。

報導說，俄羅斯新戰機預計將以土星-30發動機提供動力，該發動機計畫從2022年開始裝備在改進型的蘇-57戰機上。俄羅斯消息人士透露，這將是世界上最強大的戰鬥機發動機。俄羅斯製造軍用發動機在歷史中曾多次創下記錄，包括1970年的米格-23戰機使用的R-35發動機、1981年的米格-31截擊機使用的D30-F6發動機，以及俄羅斯的圖-160M戰略轟炸機使用的最強大的軍用發動機——NK-32M，這次的土星-30有可能再創造新的紀錄。

分析指出，配備土星30發動機並即將亮相的新款戰機主要考慮的是出口市場，但俄羅斯空軍也可能會採購相當數量，以取代米格-29中型戰機和蘇-30重型戰機，預計新戰機的維修要求要比目前主力機種蘇-30低得多。

報導認為，這款新戰機也可能由於重量的限制，使用一款源於土星-30技術的新發動機，推力方面可能會有所下降，但油耗和維護需求會更低，雖然如此，仍有可能會比所有第4代戰機的發動機都要強大得多。

目前外界對這款新型單引擎戰機的技術性能還知之甚少，不論是隱形能力、推重比、載彈量與機載武器，都還處於猜測階段。目前單引擎戰機在世界範圍內已獲得了廣泛應用，包括美國的 F-16 和 F-35 戰鬥機、瑞典的 JAS-39鷹獅和中國的殲-10等，由於只使用一台發動機，因此顯著的降低了戰機的生產、使用和維護成本。