苗栗縣110學年度高中暨國民中小學校長遴選作業，已於7月9日順利完成，新任及連任校長共有30人，預計在8月2日舉行交接典禮。

苗栗縣110學年度校長遴選作業連任與新任校長共計30人，男性為19人，女性為11人，連任與新任學校校長名單如下：

連任校長名單如下：鶴岡國中胡國偉校長、頭份國中鍾萬煋校長、苗栗國中湯秀琴校長、通霄國中羅士侃校長、錦水國小謝永洵校長、西湖國小林國正校長、頭屋國小謝福鈞校長、銅鑼國小謝美桃校長、中興國小李國海校長、頂埔國小黃淑婉校長、海口國小涂秋英校長、六合國小饒世妙校長、后庄國小劉敏珍校長、信義國小鍾瑞蓉校長、啟明國小趙文德校長、新埔國小王慶華校長、永興國小楊家銘校長、豐林國小黃君婷校長、汶水國小黃秀英校長(共計19名)。

新任校長名單：三義高中李萬源校長、明仁國中湯慧敏校長、頭屋國中吳忠道校長、烏眉國中林育伸校長、造橋國中林孟君校長、南和國中彭永青校長、大西國中洪毓澤校長、城中國小徐永鑫校長、烏眉國小王克誠校長、武榮國小黃立雄校長、坪頂國小游惠茹校長（共計11名）。

全部新任校長將於8月2日舉行交接典禮。縣長徐耀昌表示，校長遴選秉持為學校尋覓最適任的校長，希冀連任及新任校長持續在教育現場投注心力，帶領教師與行政團隊營造更優質學習環境。