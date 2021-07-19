上緯投控(3708)19日股東會通過每股配發現金股利3.5元。董事長蔡朝陽表示，今年新材料事業將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，保持市占率領先並持續提高獲利；其中，碳纖複合材料已取得國際風機大廠與大陸整機廠訂單，將確保上游碳絲來源並提高產品良率，活絡營收、獲利成長動能。

上緯投控主耕耘環保和綠色能源材料，包括在大陸和台灣市場佔有領先地位的環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂和碳纖維複合材料。

其中，電葉片樹脂已通過國際風機大廠認證並取得訂單，將積極開拓新客戶，並在歐洲建立生產基地以提高競爭力、增加市占率與提升獲利。

碳纖主產品的拉擠板材主用於風電葉片大樑，已通過國際風機大廠認證並取得訂單；預浸布則使用在大陸整機大廠風電葉片大樑。

蔡朝陽指出，環保耐蝕材料在台灣市場掌握離岸風電等新興產業，持續尋找進入半導體化學品的機會；大陸市場則配合大陸環保政策積極掌握環保各應用領域商機，尋找進入半導體與上游化學品的機會，以新產品、新應用為發展主軸，透過經銷商加深偏遠地區銷售力道，增加市占率與業績持續成長。

國際市場部分，協同經銷商深耕市場，在東南亞、印度及中東等主要目標市場提高占有率，並在歐洲建立生產基地以提高競爭力、增加市占率與提升獲利。

上緯投控目前已在歐洲銷售環保耐蝕材料，風電葉片材料、碳纖複合材料，透過台灣與大陸製造，經海運或是路運送至歐洲。因應區域經濟趨勢，並擴大搶進歐洲風電商機，上緯將啟動歐洲廠代工或併購計畫，建立歐洲產能，預計上半年拍版定案、下半年執行。