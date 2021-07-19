曾來台發展的韓國藝人宋讚養，遭前經紀人李湘瑋詐騙簽約、逼拍性愛片及猥褻照，李男遭法院判刑定讞，台北地檢署原通知他4月27日到案執行，他以疫情為由拒絕報到，2度向法院聲明異議，被駁回後也不到案，北檢因此認定他已逃亡，向台北地院聲請沒入10萬元保金獲准，近期並將發布通緝。

宋讚養2017年7月來台發展，在IG上公開徵求在台經紀人，李男一人分飾多角，營造自己在台灣影劇圈很「罩」，把宋騙得團團轉，進而與宋簽下經紀約。李男2017年12月間發現宋交女友，心生忌妒，以「愛宋就要拍性愛片」為由，要求2人拍下4部性愛影片，及宋10餘張自慰、下體照，另還向宋的女友騙到30萬元。

李男涉犯妨害自由、詐欺等罪，可易科罰金部分被判應執行9月徒刑，不可易科罰金部分則被判應執行10月徒刑，檢方定今年4月27日執行，李男藉口曾到桃園機場附近景點，有發燒症狀，醫囑建議在家休息，請求暫緩執行，但被檢方駁回。

李男後又2度向北院聲明異議，稱他後來又再度發燒，疑似接觸案1183確診者，5月中防疫層級拉後，若前往台北執行，恐成防疫破口。但因醫囑並未提及新冠肺炎，李男也提不出被匡列或確診的證據，也駁回李男異議。

李男在異議被駁回後仍未到案執行，北檢以李男經合法傳喚未到，囑託桃園地檢署拘提也無著，認定他已逃匿，遂向北院聲請沒收10萬元保金，法官審理後，確定已符合法律要件，日前裁准沒收，可抗告。