交通憾事頻傳 苗警台3線取締違規追焦手

苗栗台3線因風景秀麗、路幅寬廣且彎道甚多，成為大型重型機車、超跑愛好者的出遊聖地，進而也吸引許多攝影追焦愛好者，前來捕捉重機及超跑過彎壓車或馳騁英姿，但也造成許多交通事故憾事發生。苗栗縣警方為此假日出動前往取締追焦手，以減少事故發生。

苗栗縣警局交通隊統計轄內台3線追焦地點共計8處，其中又以大湖地區台3線北上106公里、台3線北上116.9公里及三灣地區台3線南下103.6公里、台3線南下105.5公里等路旁空地或水溝處，為熱門追焦地點，並且常因有車友為耍帥入鏡，騎車會加速並壓低車身過彎，不但容易造成事故發生，更有危險駕車之虞。

為維護台3線周邊居民及用路人安全，苗栗縣警方假日在轄內各個熱門追焦地點執行巡邏、守望及測照等勤務，7月18日共告發開單4張，對於追焦手違規行為依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款製單舉發，在交通頻繁道路站立（拍照）足以影響阻礙道路交通安全，處300元罰鍰。另針對取締車輛違規超速、未依規定改裝或變更車體等各項交通違規舉發，以保障用路人安全。