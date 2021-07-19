今日中華代表隊選手出征日本，但卻看到有選手在社群媒體貼出坐經濟艙的照片。民進黨立委吳思瑤都在臉書不滿指出，虧待選手，政策跳票，請體育署踹共！

根據《ETtoday》2016年07月21日報導，總統蔡英文當天前往國訓進行授旗活動，也替奧運選手打氣，致詞時除勉勵奧運選手外，更表示明年體育經費要比今年增加10%，選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則。

連民進黨立委吳思瑤都在臉書不滿指出，從上屆里約奧運起，她就爭取確立出賽選手搭商務艙 的原則，要給選手充分支持，讓他們用最佳狀態應戰。何況這屆東奧，她更費力爭取到選手配備倍增的待遇。怎麼還來不及誇獎，代表隊才出國門，就出狀況了！？吳思瑤直言，官員坐商務艙，選手坐經濟艙？虧待選手，政策跳票，請體育署踹共！

國民黨立委洪孟楷稍早指出，去年三月在總質詢時他特別詢問行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠，潘信誓旦旦回覆「台灣選手參加東奧一定是高規格防疫，確定全部選手與教練將坐商務艙前往參賽」，如今跳票，連在立法院所說承諾都能跳票？還有什麼不會發生？

對此，體育署回應，因東奧防疫規定，乘客必須「旁邊無人、前後排無人」，考量商務艙座位排數不夠才讓選手坐在經濟艙，回程將搭乘商務艙。