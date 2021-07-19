羽球世界球后戴資穎今(19)日搭乘華航經濟艙赴東京奧運，由於去年教育部長潘文忠曾宣布，台灣選手及教練出征東奧都將搭乘商務艙，現在讓人有被騙的感覺，潘文忠臉書今天遭灌爆，有網友狠酸5字「超挺國手的」。

東京奧運中華代表團今搭乘華航包機出征，由於所有運動員都搭經濟艙，讓戴資穎忍不住在IG發限時動態表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」戴爸戴楠凱也說，去年潘文忠曾說台灣選手、教練出征東奧都將搭乘商務艙，「有被騙的感覺，很不舒服」。

教育部長潘文忠今天在臉書表示，上午與行政院長蘇貞昌等人到松山機場送機，為所有台灣之光送上最高的祝福，不料因經濟艙建，臉書瞬間被大批網友灌爆。(圖/截自潘文忠臉書)

潘文忠今天在臉書表示，上午到松山機場送機，為所有台灣之光送上最高的祝福，不料臉書瞬間被大批網友灌爆，對於經濟艙事件，要教育部出來說明，有網友狠酸「超挺國手的」，批評現在國手冒著染疫風險為國出征，結果給要上場比賽的選手坐經濟艙，官員卻爽坐商務艙，「真的是超級力挺的」。

不少網友紛紛留言大罵「商務艙給長官及教練坐，本末倒置！」、「我們有窮到選手只能坐經濟艙嗎？？」、「說好的商務艙呢？你們好意思啊」。對此，中華羽協表示，都安排選手搭乘經濟艙，他們也是出發時才得知此事。

體育署則回應，這次因選手眾多，加上為符合防疫需求，因此安排選手在經濟艙前艙，但旁邊及前後排都無人，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙，回程將安排教練、選手都搭乘商務艙。