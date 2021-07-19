苗栗縣國小教職員工疫苗接種將於7月21日在興華高中、照南國小、文華國小、公館國小及國立苑高等五校活動中心同步進行，預計將有3571人接種疫苗。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣完成公私立幼兒園、兒童課後照顧中心教職員工施打疫苗後，教育處在獲配國小教職員工疫苗，隨與衛生局規劃五處大型施打站，人員包括已造冊送交中央審核通過的3404位國小教職員工、55位特殊教育學校、40位於外縣市服務的教師及72位幼兒園教師等。

大型接種站頭份市由為恭醫院支援，竹南鎮由慈祐醫院協助，苗栗市由弘大醫院支援，公館鄉由大千醫院負責，苑裡鎮由李綜合醫院支援。希望在開學前，全體教職員工都能接種疫苗提高本縣疫苗覆蓋率，保護個人同時也守護孩童的健康，讓家長安心的將寶貝送到學校。

縣府教育處長邱廷岳表示，三級防疫警戒期間學校停課不停班，第1線的教職員工仍堅守教育崗位，進行線上教學，落實校園內環境及器材的清消工作，以迎接學生返校學習。至於第1階段未排入施打名單人員，將由教育部國民及學前教育署統一規劃並安排後續造冊作業，縣府會依中央核定名冊及核獲疫苗數量盡速安排人員施打。

教育處提醒以下事項：

1.疫苗施打當天，請攜帶「健保卡」、「接種通知書」及「接種須知及意願書」等文件，並自備一支筆，依指定時間、地點施打疫苗。如未能到場接種疫苗，後續請自行向合約院所預約。

2.如已接種第一劑，則請勿前往施打並請告知服務學校。

3.民眾如有洽公需求，請避免於110年7月21日到校，如有不便尚請見諒。

4.如遇颱風停班或停課，即取消接種，疫苗施打事宜另行通知。