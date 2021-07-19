除了巧克力和啤酒，立陶宛還有美妙人聲。每年亞洲規模最大的合唱盛會「台北國際合唱音樂節」即將登場，今年採全面線上舉辦。特別的是，為感謝日本、美國、立陶宛、斯洛伐克捐贈疫苗給台灣，音樂節特別安排了「友誼之夜」，邀請這4個國家的合唱團隊參與線上演出。

台北愛樂執行長丁達明表示，聽到捐疫苗的時候，大家都很開心購買各國名產答謝，「但也可以趁這個時候，好好認識當地的文化，這次他們以影片參加音樂節，或許未來疫情過了會有機會來台灣，我們先透過音樂了解他們的文化內涵。」

今年共有22個國家地區的合唱團隊參加台北國際合唱音樂節，預計有8場經典音樂會，其中參加「友誼之夜」的團隊，包括來自日本的信實女聲合唱團、喜樂之聲合唱團，立陶宛的小橡木青少年合唱團和新音樂混聲合唱團、美國鹽湖城聲樂藝術家合唱團，以及斯洛伐克的布拉提斯拉瓦男童合唱團。

值得一提的是，去年因疫情停辦的台北國際合唱大賽，今年也在線上復辦，新增3個特別組別，包括無伴奏合唱組、虛擬合唱團組和台灣作品組，各團隊透過影片投件參賽，必須使用2019年之後拍攝的作品。已有台灣、波蘭、印尼、日本等8個國家地區40組合唱團隊報名參賽。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲觀察，在疫情之下，目前國際合唱節或比賽都是朝著線上舉辦，成為一大趨勢，國際上僅有非常少數且小規模的現場演出。他表示，鄰近的亞洲地區印尼也舉辦線上合唱節比賽，不過今年9月，東京隨著東京奧運，預計會舉辦實體的合唱比賽，值得後續關注。台北國際合唱音樂節時間為7月22日至8月1日。