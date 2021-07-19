嘉義縣長翁章梁今19日視察工程進度，聽取賴人碩規畫簡報，新的教室大樓一定能帶給中山國小小朋友新的體驗和學習樂趣。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁今19日視察工程進度，聽取賴人碩規畫簡報，新的教室大樓一定能帶給中山國小小朋友新的體驗和學習樂趣。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁今19日視察工程進度，聽取賴人碩規畫簡報，新的教室大樓一定能帶給中山國小小朋友新的體驗和學習樂趣。（呂妍庭攝）

建校超過1甲子，有「斗米建校」美名的嘉義縣中埔鄉中山國小，因校舍建物老舊，縣府補助8300多萬重建，預計10月底就可以完工，讓學童回到安全又舒適的空間上課、學習。

「中山一甲子，石硦傳書香」，中山國小1956年創校，當年以村中每戶人家分擔一斗米的費用作為建校經費，號稱「斗米建校」，胼手胝足展現為教育出錢出力的典範，只是年代已久，校舍老舊，耐震能力不足，縣府2018年著手規畫補助8310萬1000元重建。

新建教室大樓為3層樓建築，樓地板面積690坪，規畫有普通教室、專科教室、行政辦公室、校長室、健康中心及幼兒園等22間教室，且新校舍以「閱讀」為主題特色，設計2層樓中樓的「圖書館」，以閱讀開啟「世界之窗」，展現「喜閱中山．看見世界」，外觀以典雅的花式砌磚「書背」與「學習梯」設計。

另外，校園入口側設置有水保滯洪池，可以帶來夏季涼風，配合後山阻卻冬季寒風的氣候特質，是一處冬暖夏涼、背山面水的絕佳學習環境，一字形建築配置，留設開闊的前庭及後院，綠意環抱校舍，開闊了師生視野。

「這是一所特別為山上小朋友設計、符合左鄰右舍都連接在一起的生命樣貌的建築」。建築師賴人碩指出，中山國小背山又面對寬敞的前庭，一字型建築配置，每個角落都有很多小巧思，尤其學校有很優的閱讀風氣，在每個角落都創造開心，以及讓小朋友沈浸在繪本、書籍、課內外讀物的開心空間，要讓小朋友在國小這個求學階段心情是愉悅的。

縣長翁章梁今19日視察工程進度，聽取賴人碩規畫簡報，翁章梁強調，建築本身就是教育的過程，他相信新的教室大樓一定能帶給小朋友新的體驗和學習樂趣。