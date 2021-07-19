上銀持股約74％的上銀光電遭遇無妄之災，被誤指苗栗頭份廠19日爆發氨氣外洩的工安事件，依據苗栗消防局災害搶救現場案發是案主是祥越興業，發生工安事故的公司與上銀光電位於同一廠區的其他公司，與上銀光電無關，也未造成上銀光電損害。

上銀光電是上銀科技投資成立的子公司，成立於2010年，位於苗栗縣頭份市，專精於無鎘製程之銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池模組，過去幾年連年虧損，經過減資再增資，目前資本額達23億元。

上銀指出，上銀光電與案發公司位於同一個廠區；上銀光電目前工廠用地是向業主承租，業主還將土地出租給其他廠商，上銀光電大門口離大馬路最近。

據了解，上銀集團總裁兼上銀董事長卓永財19日下午獲悉上銀光電無端被媒體指控有氨氣外洩的工安事件，相當介意，下達要對外澄清的指令。

上銀19日傍晚發布重訊澄清，上銀子公司上銀光電並未發生氨氣外洩事件。發生氨氣外洩的公司，與上銀光電位於同一廠區之其他公司，但與上銀光電公司無關，工安意外亦未造成上銀光電公司之損害。