高雄傍晚雷電交加，驟降豪雨，市區新興區路段出現淹水現象，警方拉起封鎖線警戒。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

中央氣象局雷達回波圖顯示雷雨區佈滿高雄地區。（翻攝中央氣象局雷達回波圖／石秀華高雄傳真）

高雄市19日下午天空烏雲密布，傍晚約5時50分，雷聲轟隆隆不斷，緊接著空中畫過一道道閃電，瞬時間雷電交加、狂降驟雨，震天響的雷電，讓不少網友在台大PTT發文指高雄遭雷雨炸裂中，有網友說「超轟炸，嚇到電腦和電視都不敢開」、「我家小狗嚇死了！」，有網友趣稱「雷神索爾在高雄上空」。

高雄19日傍晚正值下班尖峰時間，雷電交加，閃電劃過空中，伴隨轟隆隆的雷聲，聲勢驚人，不少市區路段也開始積水，有網友在PTT以「大雷雨」為題發文，引發網友一片跟進議論，有網友嚇到說：「這個雷也太扯了吧～忽然暴雨狂風～媽啊」、「超轟炸，窗戶記得關，我家小狗嚇死了！」。

此外，鳳山行政中心、武廟路、澄清路與文鳳路口等處淹水。水利局說，目前積水正在慢慢退去，這是因為大雨來得急又快，導致側溝排水不及，日後將針對此點檢討。

高雄市19日傍晚下了一場豪雨，民眾在澄清路駕駛車輛，涉水而過。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

根據高雄市智慧防汛行動平台提供的數據，鳳山行政中心的淹水感知器達39公分、武廟路37公分，以及澄清路與文鳳路口32公分。許多民眾開車涉水而過，險象環生。

水利署的快訊也通報苓雅、前鎮是二級淹水警戒，苓雅站1小時雨量達57.5mm，如果持續降雨，請民眾提早因應。

高雄氣象站表示，此波雷雨，預估在24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區包括鳥松區和鳳山區，另24小時推移累積雨量大於80毫米或1小時推移累積雨量大於40毫米地區，目前有鹽埕區、前金區和新興以及苓雅已超過90毫米，三民區也有80毫米，提醒民眾要注意豪大雨發生。