台南市東山區為台灣龍眼的主產區，7月底即將進入採收季，上半年因乾旱缺水影響結果，以往此時果實的大小，應界於10元至50元硬幣，今年卻只有5元硬幣大小，「烟花」颱風生成，這周末恐影響台灣，鍾姓農民嘆，今年龍眼是「一波三折」，種植過程遇到旱災、荔枝椿象蟲害，現在颱風逼近，但果實小又不夠成熟，無法提前採收，只能跟風雨拼搏。

東山龍眼栽種面積位居南市之冠，每年7月下旬起，即有早熟的龍眼上市，直到8月中旬，開始進入盛產期，許多農戶還會搭建土窯烘焙龍眼乾，鍾姓農民說，立秋前後是採收期，以往這時候路邊可見部分農家採收，但今年龍眼生長情形不佳，迄今還沒有人敢採收。

「沒有水哪有果。」鍾姓農民苦嘆，上半年不見雨神來報到，即使花開狀況不錯，但乾旱影響，天氣又熱，龍眼結不了果，而好不容易長出的果實卻超小顆，剝開外殼後裡面沒什麼果肉，以他多年種植經驗，現在果實小的龍眼，應該無法再長大，估計今年產量會減少4至5成。

他也提到，現在龍眼成熟度還不夠，甜分沒跑出來，採收下來根本賣不出去，眼見颱風可能侵襲台灣，卻無法採收，心裡滿是無奈，只期望颱風別帶來災損，否則今年會賠更多。

東山龍眼因乾旱導致生長狀況不佳，立委賴惠員日前會同農委會農糧署副署長姚志旺、台南農改場、台南市政府農業局、東山區公所、東山區農會到東山南溪里會勘，相關產銷及補助措施，目前農委會仍在研議，希望盼農民度過這次難關。