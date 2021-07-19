勞動部上周推出「全時受僱勞工生活補貼計畫」，提供薪資衰退兩成的勞工申請，補貼每人1萬元，而12日上午10時開始申請，截至19日下午5時為止，總計有9萬4949人來申請，目前已完成7萬3696人的撥款。

勞動部8日公布「全時受僱勞工生活補貼計畫」，針對就保投保薪資2萬4000元至3萬4800元的勞工，只要5或6月受疫情影響導致薪資較4月減少20％，且未領有其他部會的同性質補貼者，就可以來申請1萬元生活補貼，但只限一次，5月受影響者12日上午10時開放申請、6月受影響者23日開放申請。

至於部分工時受僱勞工生活補貼，截至19日下午5時為止，總計有29萬8473人來申請，同時也已完成29萬2121人的撥款，ATM可直接領取的有3萬1135人，總計有超過32萬名打工族拿到1萬元紓困。

勞動部也提醒，對象資格是以4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者；同時在2家以上事業單位加保，且其中1家的月投保薪資在2萬4000元以上者。