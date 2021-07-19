因應疫情發展，教育部已爭取高級中等以下教育階段教職員工及教育相關工作人員列入公費疫苗專案施打對象，目前全國性考試、幼兒園及課照中心專案疫苗接種率已達92.85％。另從今天起，國小教職員工開始施打疫苗（含特教學校及實驗教育等），其人數約14萬3588人。

教育部表示，國小教職員工專案施打疫苗為AZ疫苗，已於上周由中央流行疫情指揮中心提供給各直轄市、縣市政府，各地方政府於本部核定疫苗總量內，自主安排施打時間、地點及相關施打作業，並通知施打人員。

申請跨縣市施打人員，也均已納入配送數量中，教育部已請各地方政府建立單一聯繫窗口，以電話、電子郵件或群組LINE聯繫等方式通知，並回報施打情形，原屬學校亦須追蹤校內教師施打狀況，以掌握疫教育人員疫苗接種率。預計7月28日前將完成已列冊國小教職員工第一劑疫苗施打。

教育部表示，目前教育人員專案疫苗造冊配送與「公費疫苗預約平台」為雙軌併行，亦即專案疫苗造冊之老師，也可自行上網疫苗預約登記，不會影響專案疫苗造冊權益。

為避免群聚，各縣市規畫施打地點朝多點展開，以提高施打效率，教育部並請各地方教育局（處）掌握已完成疫苗施打之進度，亦請接獲施打通知的師長，儘速前往指定地點（如學校、地方醫療院所）施打，以利於開學前提升其保護力。