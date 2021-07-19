人在氣頭上的時候總是講不出什麼好話，但如果對方又和自己硬碰硬，憤怒的情緒肯定很難在短時間平復。搜狐命理專欄發文指出，天蠍座、白羊座和巨蟹座的男性就屬於吃軟不吃硬的類型，比起直接和他們發脾氣，放軟身段和他們撒嬌還比較有用。

1、天蠍座

天蠍男的性格比較強勢，而且不喜歡有人和他們唱反調，所以對方的態度越強硬，他們越不會心疼對方；如果想要被天蠍男寵愛，第一件要學會的事情就是需要有柔軟的一面，因為他們一向吃軟不吃硬，還有點大男人主義，認為柔弱的女性需要受到他們的保護，只要對他們流淚撒嬌，天蠍男一定就會非常寵愛你。

2、白羊座

白羊男的個性比較急躁，脾氣說來就來，雖然他們有時候並沒有惡意，但還是很容易傷害到對方，此外白羊男也有些大男人主義，喜歡溫柔的女孩子，如果他們正在氣頭上，控制不了自己的情緒時，剛好又有人來和他們硬碰硬，下場一定非常慘烈，但若是先放軟身段，消滅他們的火氣，之後只要好好提出意見，他們都是能夠接受。

3、巨蟹座

巨蟹男雖然看起來很溫柔，但只要熟識他們的人就知道，巨蟹男的脾氣並不算太好，因為他們本身就是一個很需要愛的星座，所以如果想要對付他們，就只能以愛來進攻。在雙方冷戰或爭吵的期間，巨蟹男會呈現自我保護的狀態，一定要對方主動妥協，溫暖地去敲開他們的心門，巨蟹男才會慢慢卸下心防，表現出自己的溫暖和善意。