羅智強與陳時中2022台北市長選戰民調比較。(圖 翻攝自楊植斗臉書)

距離2022年的縣市首長選舉的時間越來越近，各陣營也都在積極展開布局，根據最新民調結果顯示，2022年台北市長選戰，藍委蔣萬安在民調上都勝過衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊等對手，在藍營內部也贏過同黨台北市議員羅智強。不過，羅智強辦公室主任楊植斗也發現，這次民調當中，羅智強與陳時中之間的民調差距縮小了不少。

楊植斗今(19日)在臉書上PO出一份《ettody新聞雲》公布的2022台北市長民調結果，並表示，上一次台北市長民調中，羅智強跟陳時中差距達19.8個百分點，而最新的民調顯示，羅智強急起直追，民調差距拉近10.6個百分點，目前兩人差距只剩9.2個百分點，同時楊植斗也回應網友疑問，指這部分的民調數字並未出現在相關新聞報導中。

楊植斗指出，陳時中是綠營參選北市的強棒，手握行政資源以及媒體優勢，而羅智強則是被諸多媒體封殺，在這樣的差距下，一般人想增加支持度幾乎是不可能的任務，但羅智強卻急起直追，差距不斷拉近，這種韌性就是羅智強的最大武器。

楊植斗透露，2018年的台北市長選舉自己也躬逢其盛，初選時就加入丁守中的發言人團，並0親眼看著丁委員旋風般地贏得初選，挾著高民調挑戰台北市長，但那場選舉也讓他見識到民進黨的厲害，媒體和網軍操作棄姚保柯，還不惜動用國家機器讓中選會邊開票邊投票，雖然丁委員只輸了3000票，但終究是敗了，民進黨政府荒腔走板，拉下這個土匪政權是在野黨的最大公約數。

楊植斗認為，2022年的地方大選，蔡英文依然是手握中央資源，羅智強和陳時中差距只剩9.2%，如果羅智強能力挽狂瀾，且在這麼劣勢的情況下都能反超陳時中，那麼2022的選戰愈挫愈勇的羅智強將更無所畏懼，「強哥，繼續加油！」羅智強也在楊植斗臉書留言，「謝謝植斗，我們一起加油」。