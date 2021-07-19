台中市政府建設局19日舉行「孩子夢想的遊戲場」線上講堂，吸引超過140名市民、公民團體、民意代表、學校及公園景觀相關從業者齊聚雲端關心台中市公園的發展。建設局長陳大田也上線參與，期盼未來持續藉由多元管道建立溝通渠道、凝聚共識，與全民攜手共創台中幸福美樂地。

陳大田表示，營造友善育兒環境，建設局以「公園新時代」為主題推動「台中美樂地」。這次「孩子夢想的遊樂場」線上講座，不只是翻轉舊思維的創新轉型，更是遊戲場友善升級的概念性議題，在本質上涵蓋對於弱勢族群的保護、兒童身心發展，友善共融居住的環境子議題，感謝有越來越多人願意投入心力，持續翻轉台中的公園綠地，營造友善宜居城市。

「玩得夠，才能好好長大！」今日課程特別邀請「還我特色公園行動聯盟」理事李玉華講授「新時代的自然遊戲空間」觀念，分享如何尊重遊戲主體使用者（兒童）在共玩的自然遊戲空間中培養各項感知能力。

此外，也邀請「台灣身心障礙兒童權利促進會」理事長周淑菁以「GO！來去共融遊戲場」為主題，闡述以身障兒童為本的共融遊戲場內涵，為身障兒童遊玩的權力及可能發聲。

陳大田強調，講堂吸引許多關心台中市兒童遊戲場的團體，包含「台中遊戲場許願池」成員也帶著孩子共同線上參與；建設局為使講課增添互動性，提供精美小禮物送給會議中積極參與的小朋友，期許孩子從玩樂出發，發現包容不同使用者的重要。