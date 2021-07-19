中央疫情指揮中心19日宣布，衛福部食藥署通過新冠疫苗專案製造，最快8月可以少量供應。不過，中研院院士陳培哲卻表示，「這些研究數據在科學上一點價值都沒有，是沒有用的數字，他連看都不想看」。對此，宅神朱學恒直言，「陳培哲話說得直接，可是黨要我相信，還有很多反科學的人，超想打怎麼辦？」。

高端今表示，將依規定執行相關安全監測，並進行第三期臨床試驗及其他驗證性試驗(如年齡層擴充)，以取得常規藥證及國際認證為目標。不過，高端日前還是有預估產能，今年COVID-19疫苗年產能約1千萬劑，委託台康、東洋分別生產疫苗原液及充填作業，明年產能可望拉高，目標要放大至1億劑，期望有機會幫助友邦國家。

食藥署19日則發布新聞稿指出，經過充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮：

1.高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。

2.高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。

對此，據《聯合新聞網》報導，陳培哲表示，這些研究數據，在科學上一點價值都沒有，他認為，抗體效價數據很高，但不等於打疫苗的實際可靠保護力，這些是沒用的數字，不具任何參考價值，他連看都不想看。

中央研究院院士陳培哲。（圖/本報資料照)

朱學恒同日透過臉書表示，「可是黨要我相信，還有很多反科學的人超想打怎麼辦？」。