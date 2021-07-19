發生於1996年間一起夜歸女子遭性侵並強盜3萬3000元案，只在被害人牛仔褲上採到精液，因一直查不到嫌犯，一度成為懸案，直至警方日前比對DNA後，案件終於水落石出，查出涉案嫌犯是自稱四海幫中常委的吳日正，可惜因超過追訴期時效，檢方只能不起訴，但吳男又於今年初在捷運上，用下體緊貼OL臀部並前後扭動，台北地檢署依性騷擾罪起訴吳男。

警方調查，1996年8月9日晚間，1名女子獨自走在北市新生北路，準備到停車場取車時，遭歹徒持刀尾隨，將被害人強押進車內，搶走她身上的3萬3000元，並性侵得逞，但警方除了被害人牛仔褲上採到嫌犯精液外，因查不出嫌犯身分，案件一度成為懸案。

直到2018年，四海幫分子吳日正因涉暴力討債，被警方提報治平對象，警方逮捕後比對DNA，發現吳就是22年前犯下停車場強盜性侵案的嫌犯，由於吳的犯罪時間，適用舊《刑法》20年的追訴權時效，檢察官因吳已經超過時效，依法只能不起訴。

但今年1月20日早上8時40分，吳在捷運龍山寺站上車時，站在1名年輕OL後方，以下體緊貼對方臀部，並前後扭動，OL發現後當場轉身喝斥，警察獲報趕到時，吳反控是OL亂摸他，雙方互控性騷擾。

但檢察官根據車廂監視器畫面，認定吳涉嫌性騷擾，依《性騷擾防治法》起訴吳，加上吳不久前才因涉詐欺案件，被判刑8月，可易科罰金確定，吳在執行完畢的5年內再犯性騷案，屬於累犯，檢察官依法請求法院依規定加重其刑二分之一。