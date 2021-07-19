14日疫情微解封首個周末，東港魚市場低迷買氣也逐漸回溫，著名的華僑觀光魚市場配合做好防疫措施，生意比起三級警戒時回溫約3成左右，由於今年東港黑鮪魚盛產，尾數4373尾創13年新高，量大價格比去年還優惠，也讓悶壞的消費者詢問宅配黑鮪魚大增。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，今年黑鮪魚汛於六月底結束，漁會管理「黑鮪魚專賣區」共15家承銷商電話仍提供宅配服務，消費者可至漁會官網首頁自行查詢洽購。

她也根據東港魚市場統計表示，今年捕獲量創下自民國2008年起近新高，與去年同期相比多出1463尾，累計批發均價730至250元，無奈受到疫情影響，批發平均價減少17％左右。

所幸仰賴國內水產業者低溫保鮮技術成熟，加上黑鮪魚原本就有總量管制，市場品質口碑好，在零售市場即使部分有優惠促銷價格，但仍屬正常市場行情，鄭鈺宸澄清表示，並無近二日坊間談論價格大崩盤，每公斤2000狂跌到140元的情事。

鄭鈺宸進一步說明，批發均價是黑鮪生產季期前、中、後期各別累計平均價，並非僅取魚汛期「單日平均價」，如此數據會失準影響客觀性，易造成消費者誤解。

且批發價、零售價原本就不同，批發價是整尾魚的平均價格，零售價則會依不同的分切部位、肉質高低，加上冷凍倉儲人事管銷等費用定價；魚貨承銷商批發購入整尾以公斤計價的黑鮪，會依腹部、背肉、尾肉、頭、下巴等不同部位分切保鮮販售，而若起？活魚肉質好、油脂多的價格會高些，到了消費端小型零售市場再以台斤兩計價。

微解封後許多消費者有宅配黑鮪魚肉選購需求，鄭鈺宸表示，因黑鮪魚屬於高級魚貨，當然價格不菲，購買時應多訪價、詢價才不致吃虧，大致上分切部位，依價格高低分為黑鮪下巴肉(金三角)、上腹肉、中腹肉、下腹肉、皮油肉、背肉(刺身)，可直接和今年漁會輔導品質安全有保障的「黑鮪魚專賣區」十五家魚貨承銷商訂購宅配。