北市一名王姓女子，懷疑周姓女子與老公有曖昧關係，卻在周女的臉書附上她的照片留言譏諷「嚇人的胖小三」、「水桶腰嚇人」等語，周女看後氣炸，一狀告上法院，士林地院審理後，將王女依散布文字誹謗罪判拘役20日，可易科罰金2萬。
現年56歲的王女，懷疑周女是小三，去年12月23日氣得到周女的臉書上，貼出她的照片嘲笑：「水桶腰嚇人」、「嚇人的胖小三」等語，周女認為名譽受到侵害，因而對王女提告。王女出庭時坦承犯行。
法官勘驗臉書列印資料發現，王女在周女的臉書寫下：「怎麼那麼胖還能做小三？但男人已將她棄之，實在是胖的嚇人噁心」、「破壞別人家庭的小三，越來越胖的嚇人」，認為王女不應僅認為周女與丈夫有曖昧關係，就詆毀周女的名譽，且在多數人都看得到的網路社群，寫下侮辱性字眼，顯然濫用言論自由權、毀損周女的名譽。
審酌王女犯後坦承犯行，考量至今尚未與周女達成和解，同時兼衡王女大學畢業，家庭小康，審理後仍依散布文字誹謗罪，拘役20日，可易科罰金2萬。
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