國內不織布大廠新麗企業(9944)，19日宣布，已與大陸杭州蕭山經濟技術開發區，簽定協議，將杭州廠進行動遷，交易金額人民幣1.99億元(約8.6億台幣)；新麗指出，此案尚有搬遷期間停產損失、無法拆遷之設備損失、設備運輸之搬遷及重置費、職工安置費用、其他與搬遷相關費用及相關稅負將會陸續發生，預計處分損益待實際發生後提供，年底前可入帳。

新麗企業生產耐久型隔離、工業用不織布廠商，主要應用於成衣、汽車、過濾、土工等領域。營運分散於全球6個國家、19個生產基地。

新麗指出，杭州廠主要為以紡黏與熔噴技術為主的工業材生產基地，這次配合當地政府土地收儲政策並同時調整中國的營運架構，將杭州廠紡黏與熔噴產線移動至關係企業東莞廠，後段加工整編入唐山與太倉廠。新麗中國營運策略將會以渤海灣、長三角與珠三角三個區域集中發展，工業材占新麗整體營收約為二成。

2020年，新麗企業整體營收約23.5億，毛利率為27％，每股稅後盈餘0.69元。在歐美市場陸續解封，全球服飾消費市場景氣加速回溫，品牌廠下單動能增強，新麗指出，主要用於成衣服飾做為機能布料的訂單量增加，讓今年上半年營收約為14.6億元，較去年同期成長約22％。今年第一季營收約7.1億元，毛利率維持28％左右，每股稅後盈餘0.38元。