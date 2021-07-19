大陸藝人吳亦凡近日發生性醜聞事件，她遭到網紅都美竹在微博上發出文章爆料，而央視新聞曾在微博轉發他的新歌《翱翔》目前此貼文已移除，而性醜聞事件持續延燒，也讓他形象徹底崩壞。４年前吳亦凡曾經和周星馳合作過，當時周星馳就表示：「他是一個表面和裡面反差非常大。」

2016年吳亦凡受到周星馳的邀請，演出電影《美人魚》受到廣大觀眾的喜愛，隔年周星馳再度和吳亦凡二度合作電影《西遊伏妖篇》，當年有人詢問周星馳：「怎麼評價吳亦凡？」周星馳回應：吳亦凡看起來很純真，但其實很聰明，表面和裡面反差非常大。」周星馳對吳亦凡的評價，這段話在網路上，再度引起許多網友們的討論直：「星爺的眼光，也太精準了！」

周星馳評價吳亦凡，相當精準。(圖/微薄)

網紅都美竹(18日)在微博上，直接指控吳亦凡：「我清楚地知道，我的人生肯定是毀了！雖然我和吳一人發生過性關係，我將來的老公、婆婆只要吵架，肯定會拿出此事件來說，隨著受害的年紀越來越小，我的人生是毀了，但我能毀了他們的人生！」都美竹更是要求：「吳先生！我給你24小時的時間，向社會宣布退出演藝圈，否則即是我不暴露這些女孩，我也能讓你身敗名裂!」網紅都美竹一字一句都相當火爆，向吳亦凡宣戰。

網紅都美竹在微博寫下長文。(圖/都美竹 微博)

吳亦凡否認這些不實指控。(圖/吳亦凡 微博)

吳亦凡今（19日）在微博上公開聲明：「本人只在2020年朋友聚會中，見過女士一次，更沒有她描述的各種細節，從來沒有過什麼選妃，沒有誘姦、迷姦，如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任。」目前吳亦凡已啟動法律，追責並完成報案，相信法律的公正，必會還原事實真相。