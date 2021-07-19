東元經營權父子之爭，聯昌電子19日提告前董事長黃育仁涉嫌掏空，黃育仁以新聞稿回應此事是子虛烏有，沒有一毛錢進入他私人口袋，但聯昌電子19晚間反擊，強調黃的說法是模糊焦點，黃掏空的金額龐大，其他董事無從知悉，請黃育仁正視自己錯誤，嚴肅面對司法，不要把攸關公司治理、公眾利益的大是大非問題，混淆為個人家庭家族糾紛。

聯昌電子表示，聯昌電子告訴事實中所指的契約及巨額資金外流，都是由黃育仁個人決行或指示，且查無任何工作對價。遺憾黃育仁對於提告內容未能具體解釋說明，只是模糊焦點。

聯昌電子指出，黃簽署的契約及鉅額資金外流，涉及金額龐大，金額高達約1.5億元，其合約金額和內容未曾在董事會討論決議，其他董事無從知悉，更無共犯問題。請黃不要顧左右而言他，牽連無關者。

聯昌公司強調，本案是於今年5月間接獲員工檢舉後，經過內部查證，並與外部律師反覆討論，耗時詳為調查，確認黃育仁確實涉有違反證交法特別背信等罪重嫌。聯昌公司為上市公司，一旦發現不法，即應積極處理，依法提告乃為符合公司治理，並維護公司及投資大眾權益。

聯昌公司強調，這次提告與黃育仁父親黃茂雄無關，請黃育仁正視自己錯誤，嚴肅面對司法，不要模糊焦點，把攸關公司治理、公眾利益的大是大非問題，混淆為個人家庭家族糾紛。