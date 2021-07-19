由於Delta大魔王變種病毒快速在全球蔓延，英國解封再生變數，投資人對全球經濟成長前景疑慮升高，資金轉進美元避險，帶動美元指數周一持續走升，漲至近四個月新高。

周一亞洲匯市美元以平盤開出後隨即一路走高，除了對日圓走貶，對主要貨幣全數上漲，追蹤對6大對手貨幣表現的美元指數歐洲匯市盤漲破93大關，來到93.04，大漲0.3％，改寫15個月新高。

商品貨幣澳元跌勢尤重，周一最低下探0.7357美元，創七個月新低，重貶0.6％；英鎊因為疫情持續升高也大跌0.4％，來到1.3744美元；歐元亦跌破1.18美元支撐，下滑至1.1777美元，跌幅0.3％。

美元對亞洲貨幣也是全面走升，其中對泰銖、新加坡元與馬來西亞幣都創今年來新高。

澳洲國民銀行資深貨幣策略師卡崔爾(Rodrigo Catril)表示，「金融市場全面籠罩於新冠肺炎疫情的不確定性。」

在Delta病毒的肆虐下，全球疫情急速升溫，過去7天全球平均每日新增確診病例超過50萬大關，創5月以來最高。

澳洲聯邦銀行策略師XCarol Kong發布研究報告表示，「從各國的經驗看來，解封後代表疫情一定會擴散，剩下的問題在於擴散的速度與病患發病的嚴重程度。疫情升高除了可能再次導致封城，更讓人擔心的是，甚至可能引發新變種病毒。」

三菱日聯銀行指出，美元大漲主因是全球疫情升溫，擔心全球經濟成長前景的避險買盤搶進美元，同時也軋到美元空頭進一步回補。三菱日聯銀行貨幣分析師哈德曼(Lee Hardman)表示，在截至7月13日止的當周，市場做空美元的部位再次下滑，已是連5周下降。

除了疫情，本周匯市觀盤重點將擺在歐洲央行(ECB)的決策與周五出爐的7月份全球採購經理人指數(PMI)初值。

日本三菱日聯銀行分析師指出，「在全球其他主要央行都有向啟動升息靠攏之際，若ECB只是調整貨幣政策前瞻指引，恐為歐元引爆新一波賣壓。」