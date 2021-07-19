為防範烟花颱風可能帶來的雨勢，第5河川局19日起全天候監看水情資訊，嚴加整備雲林縣各項防汛措施，針對移動式抽水機、抽水站、滯洪池、破堤施工、防汛缺口及在建工程防汛整備等項目，進行複查與督導。

第五河川局表示，為加強防颱量能，也與轄區縣市政府密切聯繫，建立移動式抽水機與防汛資源調配機制，提供資訊與支援，以便於災害發生時能迅速掌握災情，讓防災工作更即時，另結合防汛護水志工水情巡查等防災資源，展開區域聯合防災。

第五河川局說，除了提前完成轄內中央管河川、海堤及中央管區排的各處水門檢查維護及水利構造物重點查驗，並針對高風險河段及瓶頸河段加強清疏工作，各易淹水地區也設置淹水感測器及預布移動式抽水機。

第五河川局強調，近年來全球暖化、氣候驟變，每逢颱風豪大雨常有積淹水情形，第五河川局將嚴陣以待做好防災整備及災害應變工作，全力減災，與民眾共同守護家園。