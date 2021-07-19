戴資穎在社群網站限時動態po出搭乘包機經濟艙赴日的照片。（IG翻攝）

東京奧運中華代表團今(19日)搭機赴日，世界球后戴資穎在社群媒體留言，懷念長榮航空，可以搭商務艙，戴爸戴楠凱也說，去年教育部長潘文忠曾宣布台灣選手、教練出征東奧都將搭乘商務艙，「有被騙的感覺，很不舒服」。更有網友翻出2016年巴西里約熱內盧奧運時，蔡英文總統曾承諾讓選手搭乘商務艙的說法，直言「超級打臉」。

PTT上有一名網友翻出2016年蔡英文在選手出征里約熱內盧奧運前致詞時，曾表示要增加體育經費，讓選手和教練都能搭乘商務艙出國比賽的新聞，並指出，「請問2016年說過的話，2021年突然做不到了，到底發生了什麼事可以導致時空背景不同？說好的商務艙呢？還是華航比較屌經濟艙等級跟商務艙一樣？」

其他網友則表示，「都過五年了，時空背景一樣嗎？相忍為國、「記得里約那次的確都坐商務」、「滾動式修正，不要太不滿」。

更有網友直言，「超級打臉，不過人家現在推給疫情啦」、「要是把蔡總統自打臉的話記下來都可以出書了」、「連這個都能自打臉，厲害了你的黨」、「丟臉，連這事都能打臉」、「哇噻，完全打臉！啪！」、「可憐，連這個事情都打臉」。

另外有些網友則說，「笑死，時空又不同了」、「之前小戴自己的賽事都搭長榮商務 國家隊只能經濟艙，笑死」、「推文那張照片，笑著笑著就哭了」、「最好笑的是連這種只是多花一點錢就能達成的政見都能跳票，真的會笑死」、「這篇1450不知道怎麼護航，笑死」。

此外，蔡英文晚間也針對此事道歉，「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意」。