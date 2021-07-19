19歲的大陸網紅都美竹18日爆料大陸知名男星吳亦凡以選演員等為藉口，物色、誘騙年輕女性，包括自己在內共有8名受害人，其中有兩個女孩至今未成年。事件越演越烈，所有大陸商務合作已全部與其解約。

微博「騰訊視頻」19日發文，稱「騰訊視頻向吳亦凡方進行了品牌代言人合作撤銷告知，已與吳亦凡方終止了一切品牌層面的相關合作」。

據陸媒正觀新聞報導，截至目前，吳亦凡的大陸商務合作已全部解約。

網紅都美竹爆料吳亦凡物色、誘騙年輕女性，還稱收到50萬封口費，正在分批退回，已經做好走法律程序的準備，用法律「堂堂正正地戰鬥」。

陷入輿論漩渦的吳亦凡19日上午也在微博發文，否認都美竹此前爆料中的種種細節。

吳亦凡工作室官方微博「Mr_吳亦凡工作室」隨後也發布聲明，稱都美竹編造與吳亦凡有關不實信息、蓄意煽動輿論、向工作室索要巨款，上述行為涉嫌違法犯罪，工作室已經向公安機關報案，案件被受理後正在依法偵辦。

但相關解釋顯然無法讓網友信服。目前，包括騰訊視頻、得寶、康師傅冰紅茶、雲聽app、韓束、滋源、立白，紛紛發聲明宣布與吳亦凡解約。

此外，騰訊旗下王者榮耀、華帝、蘭蔻、良品鋪子也聲明，與吳亦凡合作已到期，不再續約。