為搶攻日本後疫新常態生活商機，外貿協會徵集23家台灣文創品牌業者籌組線上拓銷團，切入日本新常態生活核心需求。此次線上拓銷團，總計吸引43家日本大型買主，包括家電量販大咖BIC CAMERA等參與230場次洽談，且更因買主報名踴躍，加開三天場次延伸洽談會。

貿協指出，2020年世界設計競爭力排名中臺灣名列全球第七，超越德國及澳洲，足見台灣的設計力已達世界級水準。日本消費者偏好具「新奇」、「方便」及「實用」等特性的商品，臺灣的時尚生活設計商品深具拓銷日本市場潛力。

東京臺灣貿易中心表示，此活動以「後疫新常態生活」為主題，有效刺激日本對「美好新生活」的市場需求，超過10家日本大型買主參與，其中日本家電量販連鎖二哥BIC CAMERA、大型量販集團TRUSCO NAKAYAMA均對富有設計感的健康防疫產品具高度興趣。

此外，包含大型玩具供應商Bandai(萬代)、日本最大居家用品跨國集團品牌NITORI(宜得利家居)及KOMERI、Mark’s、大阪的西谷商事等大型買主，亦參加此次線上洽談；其中Marks曾於2019年應邀來臺參加文創媒合會，此次獨鍾2019年Design Tokyo展中獲東京設計大賞的日常經典公司TAGather Goods設計包款及台灣母嬰袋包第一品牌「喜舖」的喜福公司進行洽談。

開發LUFTQI空氣淨化器的稻穗公司及Vogito 紫外線殺菌摺疊罩的摯拓公司則表示，能安排與BIC CAMERA洽談，除積極規劃進入該通路外，也希望與BIC CAMERA長期合作，亦進一步接觸母嬰、醫院、政府機關等不同類型的通路，收穫滿滿。

而值得一提的是，日商經營和合作模式已呈多元化，如NOVIUM自立筆的小山坡公司提及，洽談中數家日商除了提供在日本募資平臺的合作外，在募資結束之後也有後續配合的線上平臺及實體通路繼續進行銷售推廣，可達到B2B及B2C的推廣效益。