在大陸發展的華裔明星吳亦凡近日因被大陸女網紅都美竹指控「誘騙未成年女孩發生關係」，陷入輿論漩渦。有消息稱，事件不斷發酵的背後，與大陸官方整治「新型毒品」供應鏈有關。

《多維新聞》指出，都美竹日前在大陸社交媒體微博上曝料吳亦凡玩弄感情，在娛樂圈引發巨大風波。都美竹7月18日在接受大陸媒體採訪時表示，吳亦凡「以選演員等為藉口，物色、誘騙年輕女性，包括自己在內共有8名受害人，其中有兩個女孩至今未成年」，並爆料吳亦凡有「誘姦」、「迷姦」等違法行為。

報導說，雖然吳亦凡19日在微博發文否認都美竹爆料的種種細節，並申明「從來沒有過什麼『選妃』、沒有『誘姦』『迷姦』、沒有什麼『未成年』！」如果有這類行為，他會自己進監獄，但他的聲明顯然未獲網友與媒體買帳。

大陸女網紅都美竹（圖）爆料指控吳亦凡誘騙未成年少女並下藥迷姦，引發大陸娛樂界風波。（圖／微博）

隨著事件不斷發酵，有消息人士透露稱，吳亦凡事件或涉「新型毒品」供應鏈，官方要藉此「殺一儆百」。所以吳亦凡今次陷入輿論漩渦，或不僅僅是一場明星八卦醜聞，背後關乎更為隱形且性質嚴重的供應鏈和利益鏈，是一場實實在在的法律戰。

陸媒《新京報》19日發布文章《「聽話水」可隨意網購，當納入「新型毒品」嚴管》指出，最近幾年大陸因為「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢，各地都破獲了不少類似案件，引發了社會廣泛關注。

最近幾年大陸因為「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢，各地都破獲了不少類似案件。（圖／網路）

報導說，所謂「聽話水」，是GHB（全名Gamma-Hydroxybutyate）的俗稱。這是一種中樞神經系統抑制劑，因具有強烈鎮靜作用，曾被臨床用作抗癲癇、抗驚厥藥物使用，是一類或者二類精神管制藥物，其生產、銷售、使用等環節都有嚴格管控。

這種藥雖受管制，但仍常被不法份子用作性犯罪工具，也有人將它視作新型毒品。而它在網購平臺卻到處可見，這意味著不少女性尤其是未成年人，都面臨著被下藥性侵的潛在風險。

報導認為，隨著類似案件近些年多發，順藤摸瓜其實都不難找到源頭。因此，吳亦凡事件或許正是官方出手嚴打新型毒品的契機。

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