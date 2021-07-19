賈永婕近期接受《一步一腳印》專訪，分享這段心路歷程，回憶這段防疫公益旅程，直說自己真的是個「住在海邊，管很多的人」，再加上身邊的神隊友們很給力，成就了這一連串的捐贈。主持人詹怡宜對於賈永婕的行動力十分佩服，稱她是「雞婆美少女救台灣」，賈永婕也直率地回答：「因為他們跟我說很急，所以我們要用很急的方式處理。」

賈永婕不忘在節目中鼓勵大家，「真的不要害怕去做一個你覺得是好的事情，會有很多人出來幫你！」被稱為防疫女神，賈永婕則說，因為這次的事情，讓她發現有集結的力量，她會更持續往公益的路上繼續努力。 由於節目採直播方式，因此也上演「意外插曲」，正當賈永婕熱血地分享心得時，只見畫面中的賈永婕突然「臉上無光」，接著就聽到賈永婕崩潰大喊：「女兒把我的燈拿走了啦！」還不停對著鏡頭外的女兒說：「寶貝這不是馬麻FB的直播，這是很重要的節目的直播！」讓詹怡宜大笑直說：「別擔心，還是很漂亮！」

《一步一腳印》從三級警戒後改為線上直播，因應疫情調整播出方式，詹怡宜認為，雖然直播節目不夠嚴謹精緻，但是「分享我們自己受感動的故事，不論成效如何，努力就好」。詹怡宜回憶這這一個多月來，將近40場的直播分享，「我們和受訪者都在家中，不用化妝、沒有攝影燈光，心情很放鬆，有時聊著自己都感動哽咽了，還曾經發生我的網路斷了，結果是受訪者自己總結的情況。」節目在疫情中留下一段直播學習的難得經驗，而不變的是，持續分享故事，創造善的循環。