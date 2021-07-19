菲律賓總統大選明年登場。多位可能參選人中，現任總統杜特蒂長女薩拉已成為媒體報導寵兒、馬尼拉市長莫雷諾在社群媒體得到最多按讚數、拳王巴喬獲得「大心」比例最高。

明年5月菲律賓大選將選出新任正副元首。菲國社群媒體普及度高，逾7成民眾使用臉書，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，競選活動受限，社群媒體成為觀察選情重要平台之一。

菲律賓數據管理及政治傳播諮詢公司BluePrint.PH 今天發表2022年菲國總統大選可能角逐者的線上紙牌遊戲。選民下載心儀政治人物的紙牌後，將紙牌分享到社群媒體，數據公司再藉此分析可能參選人獲得的貼文、評論、分享、按讚數等網路聲量。

BluePrint.PH研究主任杜明戈（Kaye Domingo）舉例，幾位可能角逐者中，民調領先的杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）雖然沒有臉書專頁，但相關貼文在一年內達1萬2724則、評論超過197萬則、186萬多人分享；菲國網友回應時，按讚者占62%、按「大心」者占13%，顯示民眾反應多屬正面。

另一方面，杜明戈說，雖然薩拉在一年內，獲得全國和地方媒體報導次數超過850次，但與民調相較，網友對她參選下屆總統認同度較不明顯，包括支持、中立、反對立場者都有。

與其他可能參選人相比，現任菲國副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）和被視為杜特蒂親信的參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）的網友互動度都高於薩拉，拳王巴喬（Manny Pacquiao）互動度則緊追在後。

從網友回應的表情來看，讚、大心（love）、哈、哇、怒等表情符號中，莫雷諾得到的按讚比例達75%、克里斯多福．吳和巴喬都是63%、薩拉的按讚比例則是62%；巴喬得到網友「大心」比例達21%、其次有19%網友回應莫雷諾「大心」、給薩拉「大心」比例僅13%。

菲律賓憲法規定總統不得連任。因此，杜特蒂若有意在下屆大選出馬，只能參選國家元首以外的職位。

菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）6月調查結果顯示，薩拉和杜特蒂父女檔若競逐下屆正副總統，兩人支持率分別為28%和18%，領先其他可能參選正副元首的人選。