因應疫情，《11點熱吵店》改為居家視訊錄影，首集就邀請到主持人沈玉琳的好友潘若迪、小鐘、黃喬歆一起來互相爆料。沈玉琳有感而發地說「朋友擁有時不會特別珍惜，一但失去會非常懷念」。他表示因為疫情停工，已經一陣子沒遇到好朋友，這回線上同聚立刻直白表達：「晚上睡覺還會夢到大家。」小鐘也透露父親在這段期間有特別打電話關心，並詢問防疫在家有沒有東西吃等等，相較於父親的擔憂，小鐘則不改玩笑本色笑回爸爸：「有吃老本跟喝西北風。」

潘若迪忍不住爆料小鐘曾經想追黃喬歆。話匣子一開，沈玉琳也毫不客氣立刻補上：「小鐘愛妳愛到無法自拔，還叫我們約妳。」原來黃喬歆跟小鐘的家距離很近，小鐘每天請她吃飯再送她回家，就這樣維持了1年。2人爆料小鐘期待有一天黃喬歆會開口問：「你要不要上來坐一下？」可惜至今都沒發生。對於這段暗戀情事重被提起，黃喬歆四兩撥千金：「小鐘哥很愛約比他年紀小的女生去吃飯，我懷疑她先愛上我姐，之前是先約我姐吃飯，結果我姐不理他。」

4人接著互比誰對朋友更好，潘若迪表示曾經從澎湖帶了100多顆生蠔宴請小鐘，結果小鐘一口氣全部吃光，沒留下任何一顆給主人潘若迪。沒想到小鐘聽了可不服氣，大聲喊冤：「我吃完後，潘若迪就搬新家，很多東西沒整理，叫我幫他抬書桌。」大夥兒直呼原來是要先把小鐘餵飽，再叫他當搬家工人。