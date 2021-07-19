37歲本土劇女神白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當4寶媽，產後4個月就成功恢復苗條身材，日前她才曬出和2個女兒一起穿中空裝運動的合照，今（19日）又Po出尬舞16歲大女兒的影片，母女倆大秀細腰、長腿，就像神複製貼上，讓網友驚嘆連連。

影片中，白家綺和女兒都披著一頭秀麗長髮，身穿短版白T搭配牛仔短褲，露出一截蠻腰和修長美腿，一下深蹲開腿， 一下彎腰撩髮，舞姿十分火辣，而跳舞過程中，白家綺正面對著鏡頭，女兒則以背面入鏡，導致她們一樣的動作會做出相反的方向，尤其母女倆默契十足動作都準確對到，看起來就像在照鏡子。

白家綺和女兒尬舞，宛如在照鏡子。（圖／翻攝自臉書）

白家綺分享影片的同時，也感性發文「時間過得真快，一轉眼⋯⋯女兒已經到了可以跟媽媽尬舞的年紀，當年還跟朵拉一樣～只是個小北鼻呀」，流露為人母的感動幸福。

影片曝光後，立刻吸引許多熱烈回應，星友陳立芹、宋逸民陳維齡夫婦都大讚辣爆了，網友也紛紛留言「第一眼以為是鏡子」、「真的以為照鏡子拍的！根本雙胞胎」、「哪裡有母女，根本是姐妹」、「到底誰是媽媽 看不出來了～都好美」、「生四個怎麼可以身材這麼好」、「找不到媽媽，我真的以為姐妹互尬」、「哇哇太正基因好」、「遺傳媽媽的大長腿啊」。