世界遺產大會16日在福州揭幕，這周的討論焦點之一是澳洲的大堡礁是否該被降級為「瀕危世界遺產」。這屆世遺大會由中國擔任輪值主席國，因此外界質疑大堡礁降級是中澳關係惡化下作出的舉動，但世遺大會主席田學軍反駁此說法，強調是基於澳洲的數據以及諮詢機構的建議，沒有任何政治考量。

負責主持會議的田學軍，身兼中國教育部副部長和中國聯合國教科文組織（UNESCO）全國委員會主任。針對上述質疑，田學軍指，澳洲作為作為世界遺產委員會成員，應重視委員會的意見，並履行保護世界遺產的責任，不該對其他國家作無根據指控。

世界遺產大會會議為期15天，因應疫情改為網上進行，將審議303個項目。教科文組織上月表示，考慮把大堡礁列入瀕危世界遺產名錄，引起澳洲當局批評，質疑背後有政治動機。

聯合國教科文組織1981年將大堡礁列為世界自然遺產，若降級建議獲通過，而澳洲政府仍未能妥善保育，大堡礁最後可能從世界遺產名錄中除名。