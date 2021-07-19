今(19)日下午17時午後熱對流發展旺盛，高雄市鳳山區出現時雨量超過100mm的短延時強降雨發生，中央氣象局於18時10分發佈本市豪雨特報，並於18時23分透過「災防告警系統」發布告警訊息，提醒民眾慎防大雷雨的劇烈天氣。主要在鹽埕區、鼓山區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、鳳山區、鳥松區一帶於17時30分至18時30分有明顯強降雨發生，統計至今日18時40分，最大1小時累積雨量為鳳山區101.5毫米，其次為苓雅區93毫米，新興區90毫米，最大3小時累積雨量為鳳山區115毫米，其次為苓雅區99毫米，顯見主要降雨集中在1小時內，短時強降雨下造成多處道路積淹水，造成下班車潮交通不便，寶業里與十全等兩處市區滯洪池均已達六成蓄水量。

圖片為三民區自由路口。（圖：高雄水利局提供）

經統計積淹水災情通報20件，於下午 19時20分 已全部退水，集中鳳山區、三民區、新興區及苓雅區，均為道路積水事件，發生時間約下午5時40分至下午6時30分，平均退水速度約1小時，主要因為短時強降雨量超出排水系統設計標，導致宣洩不及，局部地漥地區與路段容易積淹水，另有樹葉阻塞道路側溝造成短暫積水等，經雨勢趨緩及清除後即退水。