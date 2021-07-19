一名外送員日前在臉書社團 「爆廢公社」貼出7張對話截圖表示，他某日凌晨接到一名女客人的宵夜訂單，對方一開始請他幫忙買菸、拿免洗筷，他便開玩笑說「等等加收200％服務費喔！」怎料女子竟回應「可以用肉體償還」，還不斷傳露骨訊息挑逗，讓他嚇得求饒狂說：「對不起，我錯了」，還問網友：「我該怎麼辦？」

原PO表示，當他打趣跟漂亮小姐姐要「服務費」時，看到對方回覆「可以用肉體償還嗎？」，擔心造成誤會，趕緊澄清：「開玩笑的，菸買好囉！」，怎料女子繼續挑逗：「你要再回小七買一下套套喔」，原PO看完一度笑回：「我還在店門口」，後來想想不妥，馬上補了一句：「等等見，我馬上到！」

沒想到女子繼續狂撩：「現在可以快，但是等一下就不能快唷！」原PO認為剛剛回得太過火，開始求饒「對不起，我錯了，請您給我好評就好！」不料女子又問「你身上有6千嗎」、「我要拿7千塊的內衣給你，上來6206，6樓」，又問了一句「到了嗎？」、「我們準備好了！」

原PO事後截圖分享這段送餐奇遇，求助廣大網友「我該怎麼辦？」許多男網友看完回應 ：「我也要去當外送員了！」、「人帥真好」、「這分明是SOD劇情」。還有人打趣：「不會打開門是阿姨吧！」、「是仙人跳吧」、「會不會隔天少一顆腎」、「一進門，三個男的，拿球棒在等你？」

原PO後來回應說，開門後看到4個女生，都蠻漂亮的，讓他又驚又喜，但自己是「俗辣」，收完錢就落跑趕送下一單，也沒要聯絡方式，難怪自己已單身7年。