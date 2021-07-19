台達電董事長海英俊表示，變種病毒是景氣最大的灰犀牛、趴著不走，不過，電腦、手機等終端產品、資料中心需求都還是好，IC缺料也有和緩趨勢，台達電泰國、印度廠營運都有受到疫情影響，但是該出的貨都有出，影響不大。

半導體零組件缺料問題已經困擾台灣電子中、下游已有大半年，對於近來缺料狀況，海英俊表示缺料還是繼續、也還是以缺IC為主，但最近出現和緩趨勢。

後疫情時代的景氣方面，他則認為，電腦、手機等終端產品商機暢旺，資料中心也因為消費者對圖片、影音的需求越來越高而不斷擴建，因此不僅需求旺，資料中心的規模也會越來越大，至於IA則不受疫情影響，中國早已恢復正常上班，可是電子業旺季一來，還是招不到工，更加證明IA不是因為疫情才需要做。

曾經近一年每月營收創新高的電動車部門，海英俊表示，經過許多年努力已看到成果，電動車每年都是4、50％的成長率，不過台達電營業額很大，才讓電動車部門營收占比相對小，電動車市場也會在各國政府法規與電動車降價下興旺。

另外，為了因應歐盟對企業抽取碳稅的新政策，台達電今年起在內部針對每個事業群試行碳稅收取，海英俊指出，總部對每個事業群收取每噸300美元的碳稅、收得很高，因為以後碳價不會便宜，台達電要先練兵。

變種病毒肆虐影響東南亞各國、印度，海英俊表示，台達電泰國廠有員工確診，台達電位於印度南方省份的清奈新廠也因疫情建廠進度落後，北邊省份的舊廠則已經恢復運作，雖然疫情對營運帶來困擾，不過該出的貨都有出，沒有太大影響。

海英俊也透露，目前台達電以中國廠區員工疫苗接種比例最高，3萬多名員工都已最少接種完第一劑，泰國廠、印度廠因為泰國、印度都有AZ疫苗的代工廠，員工疫苗接種狀況還可以，台灣因為台達電的年輕員工多，稍微慢些。

台達電昨日舉行股東會，會中通過配發現金股利5.5元，並訂於7月20日除息交易，股東會中亦改選董事會，董事全部留任，獨立董事大幅度改選，海英俊、柯子興則分別繼續出任董事長、副董事長。