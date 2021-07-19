香港衛生署衛生防護中心公布，香港今（19日）無新增新冠確診病例。香港醫院管理局同日宣布，23日起，進一步擴展醫院特別探訪安排，由目前的22間增加至26間醫院，新增4間醫院包括東華東院、律敦治醫院、東華醫院及聖母醫院；另有2間醫院會進一步擴展現有的特別探訪安排至更多病房，家屬終於有更多時間照顧病患。

據了解，要探病的家屬須經由病房職員預約探訪登記，職員將於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院，病房會根據實際運作，安排家屬每星期探訪1至2次。

香港醫管局表示，為減少院內病人及員工受感染的風險，進行一次性探訪的家屬須持有72小時內有效的無染疫證明；假如家屬定期探訪，則可每星期進行檢測。已完成接種2劑新冠疫苗不少於14天的探訪人士，可獲豁免病毒檢測。

探訪人士可在進行探訪前24小時內，透過香港醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。至於其他的醫院及病房，香港醫管局表示，會繼續在可行的情況下安排或視訊探訪。