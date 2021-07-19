美國政府禁用中國大疆無人機後，五角大廈砸下千萬美元招標的尋求替代品，但卻遭到使用部門給予大量惡評：價格昂貴、不符需求，「少了中國無人機，連關鍵工作都無法開展了」。

據《觀察者網》引述英國《金融時報》報導說，美國內政部今年1月向拜登新政府提交的備忘錄中強調，由美國國防部招標、旨在替代中國產品的「藍色無人機」專案平均價格約2100美元，相比中國產品貴了8到14倍；且由於設計問題，無法滿足前者（美國內政部）的關鍵工作需求。

該備忘錄明確表示，如果只能使用五角大廈提供的產品，將導致美國內政部的態勢感知能力下降95%。「這些飛行器的設計是為滿足國防部的特定任務需求，但對於內政部來說，只能滿足20%的任務要求。」

報導說，美國內政部擁有美國政府中規模最大的一支民用無人機機隊，廣泛用於山火、洪水預警與救災，野生動物、自然資源勘察與保護等工作。但是川普總統任上以國家安全為由，禁止軍方與政府機構購買或使用中國無人機，當時美國內政部停飛了幾乎全部810架無人機，其中至少15%為大疆公司產品。此後，該部門得到豁免，允許使用無人機進行部份任務，但不能從事監測野生動物等任務。

美國內政部備忘錄警告說，當前的狀態已幾乎不可能有效開展法律賦予的關鍵本職工作，比如為大片公共土地進行測量、保育等。

去年中五角大廈在經過一年半的測試後選中4家美國公司、一家法國公司來生產小型無人機，組成所謂「藍色無人機」（Blue sUAVS）項目，為美軍、聯邦政府部門提供足以替代中國產品的選項，整個計畫投資1800萬美元。

報導說，令美國尷尬的是，聯邦政府後來發現，上述公司的產品中至少4款無人機的電路板等大量零件均產自中國。美國防部也承認，無人機新機型只是第一步，未來將持續降低成與提升能力，以滿足其他部門需求。

《金融時報》還評論說，這份備忘錄反映出，美國在民用小型無人機領域，依然拿不出合適的本土替代產品，試圖擺脫中國技術的嘗試面臨重重困境。

此外，美媒也報導，五角大廈今年5月6日的一份報告中承認，大疆的兩款無人機已經通過安全審核，獲准使用。《國會山報》認為，這份報告可能會促使美國政府機構恢復使用大疆無人機。

不過，拜登政府目前在對聯邦政府民用無人機隊展開全面評估的同時，仍未撤銷川普時期發佈的禁飛令，亦未將大疆公司移出實體清單。美國國會也提出《美國安全無人機法案》，若獲通過，將要求美國政府從2023年起的5年內禁止購買由中國生產或組裝的無人機。