74屆坎城影展於台灣時間7日凌晨開跑，一掃去年因疫情取消的遺憾，各明星們以強大的氣勢回歸紅毯，但除星光熠熠的紅毯是個爭美鬥艷的戰場外，各女星於街頭上的行頭也是眾人目光焦點，或許是難得能再度到優美的南法地區沐浴陽光，不少明星開啟度假模式，甚至開啟「炫腹」模式，話題一點也不輸紅毯禮服。

法國女星瑪莉詠柯蒂亞在坎城影展期間，除紅毯外常以印花群裝扮現身街頭，參加晚宴時她以Chanel的黑白印花裙搭配銀色尖頭高跟鞋，呈現率性不失正式的穿搭，並搭配Chanel粉色圓餅包增添亮點，漫步於坎城街頭時，她則選擇以Stella McCartney淺綠色碎花連衣裙，搭配白色木底鞋，展現輕鬆休閒的氣息。

潔西卡雀絲坦以Valentino 2022新裝搭配Garavani Alcove 手提包，展現海島度假感。（Valentino提供）

艾斯特愛珀斯托以rada藍白紮染短上衣搭配同款短褲，搭配Bvlgari的飾品，展現夏日度假感。（翻攝自IG）

而金球獎影后潔西卡雀絲坦則以Valentino 2022的白色度假感洋裝，搭配同色系Valentino Garavani Alcove 手提包，營造出海島度假風，至於西班牙女演員艾斯特愛珀斯托則以Prada藍白紮染短上衣搭配同款短褲，搭配Bvlgari的飾品，頭髮簡單紮成馬尾展現出夏日度假氛圍。

南非超模坎蒂絲史汪尼普以Magda Butrym的雙層絲綢套裝，呈現夏日率性穿搭。（CFP）

另外也有不少人透過「炫腹」宣告夏天的來臨，維密天使南非超模坎蒂絲史汪尼普，則以波蘭小眾設計師品牌Magda Butrym的雙層絲綢套裝現身於酒店前，米色系穿搭搭配輕盈涼爽的絲綢材質，呈現出夏日清涼感，另外她聰明地將襯衫扣子扣一半，露出平坦小腹、拉長身體比例，穿出大男孩般的率性氣息。同樣是維密天使的巴西超模伊莎貝爾古拉特，她以Etro 2021春夏系列的印花西裝搭配同款Bra Top，露出六塊腹肌自信展現健美身材