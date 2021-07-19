目前正值全國疫情三級警戒狀態，國防部所屬大專院校也全採遠距教學。但今天中午卻傳出，國防大學政戰學院某系學生今天進行遠距教學時，正當老師認真上課中，電腦教學螢幕上，竟然出現一對男女學生正在「努力連結」的激戰畫面，讓同學及老師全都傻眼，事後畫面遭截圖流出，在軍中引起一片譁然，國防部長邱國正聞訊震怒，立刻要求徹查到底，包括當事人與轉傳畫面者均要接受嚴懲並移送司法偵辦。

根據知情者轉述，當時該系學生正在上課，突然大家的畫面都跳出隱隱約約一對男女疑似正在連結的畫面，學生原以為是受到流量影響產生電腦的殘影，未料身影卻愈來愈明顯，最後直接是整個男女連結的特寫都呈現在眼前，「影中男女」渾然不知自己正在上演真槍實彈地小電影，而且成了最佳男女主角，當場讓全部同學當場驚呆，但老師卻相當淡定的繼續上課。

根據知情者轉述，這對男女學生疑似在點完名後，就更換背景開始「相互連結」，但是卻不知道離鏡頭太近仍會入鏡，因此過程才會全都錄。事後畫面迅速在軍中流出，引起震驚。

國防大學表示， 國防大學所屬基礎教育學生，於今(19)日上午在家中實施遠距視訊教學時，下課期間疑自設視訊虛擬背景運用不當，誤使私密影像上傳遭側錄，國防大學獲悉後即聯繋家屬共同掌握該生心緒並妥採輔導作為；另散播影片之人員，刻正實施調查，釐清後移送司法機關偵辦，特籲請社會大眾勿再傳散影片相關內容，以免觸法。

國防大學進一步表示，有關學生嚴重違反防疫期間上課紀律，斲傷校譽，刻依校規檢討適懲，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽。