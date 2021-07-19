近日身陷財務危機的中國綜合地產商恒大集團負面消息纏身。湖南省邵陽市住建局19日公告，由於恒大的帳務不實，明顯蓄意逃避監管，因此即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款。

恒大19日才傳出遭廣發銀行申請凍結人民幣（下同）1.32億元的資產，導致股債雙雙暴跌。未料屋漏偏逢連夜雨，綜合陸媒報導，邵陽當局表示，恒大上述兩個項目的監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管，將暫停其預售許可與資金撥款等。

報導稱，無錫市中級人民法院裁定書公告，廣發銀行宜興支行於本月7日以情況緊急為由，請求凍結宜興市恒譽置業公司、恒大地產集團存款1.32億元，或查封、扣押其他等值財產，強調「不立即申請保全將使銀行權益受到損害」。

儘管恒大立刻公告反擊，稱上述廣發銀行專案貸款到期日為2022年3月27日，並針對宜興支行「濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴」，但依舊無法提振市場信心，恒大相關股債19日盡皆慘跌，以港股恒大汽車來說，暴跌近20％。