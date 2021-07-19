新北市18日公布新一波微解封開放指引，24日起包含鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、十三行博物館、黃金博物館、林本源園邸五館一園室內空間開放民眾參觀，每日開放3梯次，並於22日開始受理申請線上預約制。

新北市文化局表示，13日微解封後，新北市統計戶外空間第一週的遊客人數，週間每日參觀總人數約為910人，遇周末六、日連續假期，遊客人數明顯比平日增加，各博物館以及藝文園區總參觀人數單日約為3100人；板橋放送所及斬龍山遺址公園每日有將近100人次參觀。

文化局指出，圖書館雖仍持續閉館中，但提供線上預約、定點取書與閱讀便利包等服務，民眾線上申請相當踴躍，單週預約取書人數為15839人，借閱冊數達32324本，閱讀便利包發送數量為4141份。

文化局提醒，開放區域實施容留降載、實聯制、請入館民眾配合一律佩戴口罩、測量體溫、園區內禁止飲食。

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