菲律賓海岸防衛隊今天表示，他們日前透過警告與跟蹤的方式，將一艘中國軍艦驅離菲國專屬經濟區。這是中菲兩國在南海陷入緊張的最新跡象。

根據馬來西亞「星報」（The Star）與彭博新聞（Bloomberg News）報導，菲國海防隊透過聲明表示，上述事件發生在13日，地點則在距巴拉旺省艾尼島（El Nido）147海里、中國稱為雄南礁（Marie Louise Bank ）附近。

聲明稱，這艘外國船艦發出無線電訊息，自稱「中國海軍艦艇189」（Chinese Navy Warship 189），並要求尾隨其後的菲國船隻保持距離。菲國海岸防衛隊船艦BRP Cabra發出多次口頭警告後，這艘中國軍艦才駛離雄南礁。

6月30日，菲國海岸防衛隊也在同一海域驅離5艘中國船艦與2艘越南船艦。

隨著中國船艦出現頻率日益升高，菲國正持續加強南海巡邏。

今年稍早，數百艘中國船隻集結爭議海域，此後中菲船隻在南海相持不下，情況持續數月之久。菲國多次抗議中國船隻闖入，並獲得美國支持。北京則堅稱其行為是正常且合法。