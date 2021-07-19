(22:10 更新內文)

由於擔憂Delta病毒株開始在歐美蔓延，恐導致全球經濟下半年復甦腳步放緩，股市跌勢從亞股周一(19日)開始，歐股開盤更是走跌近2%，美股期指盤前更是大跌500點，加上OPEC+達成增產協議，國際油價跌破7字頭。美股周一開盤下跌159.37點、以34528.48點開出，隨後跌勢擴大至700點，VIX指數狂飆28%、逼近5月來高點。

截至台灣時間19日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌470.02點或1.36%、暫報34217.83點；標普500指數下跌57.53點或1.33%、暫報4269.63點；那斯達克指數下跌184.08點或1.28%、暫報14243.16點；費城半導體指數下跌45.49點或1.45%、暫報3099.95點。

5大科技巨頭股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌11.94美元或1.85%、暫報632.28美元；台積電ADR股價下跌2.05美元或1.77%、暫報113.69美元；聯電ADR股價下跌0.24美元或2.55%、暫報9.19美元。

隨著美股開盤超過半小時，道瓊指數跌勢擴大至超過750點，主要是疫情解封受惠股包括航空股、工業股等表現重挫，標普500指數跌勢逼近2%，那斯達克指數跌勢擴大至超過200點，費半指數跌勢則是收斂，包括NVIDIA股價回升大漲近3%，多檔半導體股也逐步收斂跌勢。

由於經濟解封出現憂慮，美國聯合航空和美國航空的股價開盤分別下跌4%、5%。達美航空下跌約 4%。

Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示，消費者對通貨膨脹的擔憂以及美國民眾確診Delta病毒株的人數增加，可能替未來幾個月消費者信心帶來壓力，這導致就業市場復甦以及經濟重啟時程延後。

BMO 分析師指出，在第二季財報季開始之前，標普 500 指數的 66 家成分股公司發布了本季度的正面收益指引，創下2006年以來最好表現。

密西根大學（The University of Michigan）上周公布7月上半月美國消費者信心指數初值為80.8，遠不及市場預期，創2月以來新低；經濟現況指標為84.5，較上月顯著放緩，並創下2020年8月來新低。至於消費者認為，未來1年通膨預期從6月預估的4.2%飆升至4.8%，創下2008年8月來新高。

美國經濟學家Richard Curtin表示，消費者對於房屋、汽車以及家庭耐久財價格不斷上揚頗有怨氣，並來到史上最高點，這使得維持生活水準的壓力升高，尤其是對中低收入家庭，並導致高所得家庭對大量的非必需消費需求延後。